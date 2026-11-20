Росія вважає неприйнятними гарантії безпеки для України за зразком НАТО.

Європейці приймуть запрошення приїхати до Москви для проведення переговорів щодо України, якщо їм буде надано повноцінну роль у цих переговорах. Про це чітко заявило джерело в Єлисейському палаці, додавши, що запрошення та роль Європи, однак, мають бути "перевірені", повідомляє Il Sole 24 Ore.

Видання поділилося, що надання Україні гарантій безпеки "за зразком статті 5" Північноатлантичного договору, як це пропонують Сполучені Штати, фактично рівнозначне прийняттю Києва до НАТО – позицію, яку підтримує Франція.

"Коли хтось заявляє, що хоче надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5, немає потреби ускладнювати ситуацію: це означає, що Україна вступає до НАТО", - наголосили журналістам у Єлисейському палаці.

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В статті вказується, що ця заява пролунала на наступний день після Берлінського саміту, в якому взяли участь союзники Києва – президент України Володимир Зеленський та американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

При цьому, наголошує видання, Росія вважає неприйнятними гарантії безпеки для України за зразком НАТО, а також будь-яку форму "квазічленства" Києва в Атлантичному альянсі.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков на наступний день після саміту в Шеньчжені та зустрічі коаліції добровольців у Берліні, на якій посланець Білого дому Джаред Кушнер, навпаки, стверджував, що "переконав росіян прийняти принцип, згідно з яким будь-які гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на статті 5".

"Навіть сама ідея формули "квазічленства" щодо вступу України до НАТО та пошук якогось "креативного рішення" з цього приводу є для нас неприйнятними", - заявив Рябков.

Участь європейців в мирних переговорах

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Європа не повинна відмовлятися від пропозиції російського диктатора провести переговори в Москві щодо завершення війни проти України. Однак, наголосив Пісторіус, повинні бути реальні кроки щодо припинення вогню. Водночас він підкреслив, що сам факт запрошення до Москви ще не свідчить про готовність Кремля припинити війну. Міністр оборони Німеччини вважає, що вирішальне значення матимуть не заяви та дипломатичні ініціативи, а конкретні результати.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив думку, що наступна зустріч перемовин з Росією щодо мирного врегулювання має відбутися у чотирьохсторонньому форматі – за участі п’яти європейських країн. Зеленський зауважив, що саме Україна найбільше активно просувала цей підхід, що Європа має бути в усіх переговорах. За словами президента України, США розуміють, чому потрібна сильна і скоординована участь Європи в переговорах. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою разом.

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