У МЗС РФ заявили, що участь Каллас призведе до "зриву" переговорів.

У Росії не хочуть бачити голову зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Каю Каллас у будь-яких можливих майбутніх переговорах щодо України і вважають, що її участь призведе до "зриву" мирного процесу. Як пише Reuters, з такою заявою виступила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Раніше цього місяця Каллас заявила, що Росія не може впливати на те, хто представляє ЄС на мирних переговорах щодо України. Вона додала, що знає про небажання Москви бачити її за столом переговорів, однак підкреслила, що виступає від імені всіх 27 держав-членів ЄС, а не від свого власного імені.

Каллас неодноразово зазначала, що для початку серйозних мирних переговорів Росія має погодитися на припинення вогню в Україні та піти на поступки. Вона також скептично ставиться до готовності Москви обговорювати архітектуру європейської безпеки в рамках переговорного процесу.

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При цьому Захарова заявила, що Каллас абсолютно не підходить для участі в подібних переговорах, і навела низку висловлювань Каллас, які, за її словами, свідчать про антиросійську позицію представниці ЄС.

"Якщо когось у Брюсселі влаштовує такий переговірник із Росією, то це лише наочно показує, на який результат вони розраховують у діалозі з нами – на зрив будь-яких мирних ініціатив. З цим завданням вона (Каллас), судячи з усього, впорається блискуче", – сказала Захарова.

Участь Європи в переговорах

Раніше голова ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала формат, у якому Європа братиме участь у мирних переговорах. За її словами, йдеться про модель "E5 + Євросоюз". Також голова Єврокомісії запевнила у максимальній підтримці України та максимальному тиску на Росію.

14 листопада в Кремлі прокоментували участь представників Європи у мирних переговорах щодо України й навіть зазначили, що Москва не планує впливати на склад переговорної групи.

Однак пізніше Москва змінила думку і тепер має намір з’ясувати позицію європейських країн та визначити, чи доцільно залучати їх до переговорного процесу щодо припинення війни в Україні.

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