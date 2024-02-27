За його словами, союзники і надалі стримуватимуть ескалацію, як це відбувалося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО.

Про це Макрон заявив під час неформальної зустрічі для підтримки України у Парижі, повідомляє Euractiv. Французький лідер зауважив, що усі країни, які зібралися на цю зустріч, погодилися з цим.

"Всі лідери згодні з тим, що не хочуть вступати у війну з російським народом. Ми маємо намір і надалі стримувати ескалацію, як це відбувалося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – сказав Макрон.

Він також додав, що росіяни не повинні виграти війну проти України, а на карту поставлено безпеку Європи.

Інші заяви Макрона

Лідери з ЄС, США та Канади зібралися у Парижі 26 лютого, щоб сигналізувати президенту Росії Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що Росія неодмінно здобуде перемогу у війні.

За підсумками зустрічі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.

"Сьогодні немає консенсусу щодо відправки офіційних і схвалених військ на місця. Але з точки зору динаміки нічого виключати не можна", - сказав Макрон на прес-конференції.

Про те, як відреагували на цю заяву в НАТО та у Кремлі - читайте у матеріалі УНІАН.

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