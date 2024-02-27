Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО.
Про це Макрон заявив під час неформальної зустрічі для підтримки України у Парижі, повідомляє Euractiv. Французький лідер зауважив, що усі країни, які зібралися на цю зустріч, погодилися з цим.
"Всі лідери згодні з тим, що не хочуть вступати у війну з російським народом. Ми маємо намір і надалі стримувати ескалацію, як це відбувалося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – сказав Макрон.
Він також додав, що росіяни не повинні виграти війну проти України, а на карту поставлено безпеку Європи.
Інші заяви Макрона
Лідери з ЄС, США та Канади зібралися у Парижі 26 лютого, щоб сигналізувати президенту Росії Володимиру Путіну про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що Росія неодмінно здобуде перемогу у війні.
За підсумками зустрічі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.
"Сьогодні немає консенсусу щодо відправки офіційних і схвалених військ на місця. Але з точки зору динаміки нічого виключати не можна", - сказав Макрон на прес-конференції.
Про те, як відреагували на цю заяву в НАТО та у Кремлі - читайте у матеріалі УНІАН.