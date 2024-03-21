Україна перебуває у пошуках ідеального партнера для протистояння російській агресії.

Україні потрібні сильні союзники у Європі, які витрачають великі військові кошти та рішуче стоять на її боці у протистоянні російській агресії. Однак, як пише The Economist, нинішні європейські союзники України країни або надто малі, щоб мати значення, або надто нужденні, щоб допомагати, або надто вагаються, щоб використовувати свою владу.

На папері європейці мають бути в змозі надати більш ніж достатню підтримку Україні. 30 європейських країн, які входять до НАТО, разом узяті, мають другий у світі за величиною військовий бюджет (більший лише бюджет Америки), значно перевищуючи Росію. Їхня економіка більша за американську. І на всьому континенті є сильне прагнення до перемоги України.

"Проблема полягає в тому, що атрибути, необхідні для хорошого союзника, розподілені нерівномірно. Більшість найбільш гучних прихильників України також є найменшими країнами блоку, наприклад, країни, Балтії чи Північної Європи", - зазначає видання, приводячи у приклад Естонію, яка має найбільшу двосторонню допомогу Україні на душу населення з усіх країн ЄС, але населення країни становить лише 1,4 мільйона людей.

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Деякі країни більші, але їм не вистачає здорового фінансування Естонії. Загальні витрати на оборону європейських членів НАТО у 2023 році були приблизно на 65 мільярдів доларів меншими, ніж вони були б, якби всі члени досягли мінімальної цілі альянсу в 2% ВВП, і більше половини цього дефіциту припадає на кілька країн із відношенням боргу до ВВП понад 100%. Наприклад, Італія, Іспанія та Франція є одними з найбільших країн ЄС, але останніми роками вони мали мало фінансових можливостей для інвестування у військовий потенціал.

Водночас є країна ЄС, яка є великою, багатою і тому може багато витрачати на оборону - Німеччина . Але, на жаль, вона потрапляє в табір нерішучих, зазначає видання, нагадуючи, що німецький канцлер Олаф Шольц вже затримував поставку танків в україну, а тепер він виступає проти поставки ракет Taurus.

Водночас, зазначає видання, якщо одним країнам не вистачає розміру, а іншим – грошей чи амбіцій, то виходом було б об’єднання зусиль. Однією з найкращих ідей може бути спільна позика ЄС у розмірі 100 мільярдів євро, які підуть на зміцнення оборони блоку, за аналогією з фондом Євросоюзу Next Generation для боротьби з пандемією вартістю 750 мільярдів євро.

"Така схема могла б перетворити ЄС фактично на єдиного великого, платоспроможного та потенційно амбітного союзника України. Але наразі цьому протистоять багатші країни, головним чином на півночі Європи, які в кінцевому підсумку виплачують більшу частину грошей, позичених ЄС", - зазначає видання.

Допомога Україні від європейських країн - останні новини

Чехія передала Україні останні російські вертольоти Мі-24, що були в наявності у країни.

Крім того, Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів для України поза межами ЄС. В Міноборони країни заявили, що координують зусилля та заручилися попередніми зобов'язаннями від Канади та Данії, а також низки інших країн.

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 20 млн євро, до якого зокрема входять необхідні Україні артилерійські снаряди.

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