За словами Яни Чернохової, у країни "більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати".

Чехія передала Україні останні російські вертольоти Мі-24, що були в наявності у країни. Цю інформацію виданню Deník N підтвердила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

ЗМІ нагадує, що два тижні тому уряд Чехії в режимі секретності схвалив останню поставку гелікоптерів радянських часів Україні, яка відбивається від російської агресії. Тоді Яна Чернохова прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією, яку згодом схвалив кабінет. Таким чином, Чехія відправила останні вертольоти Мі-24/35 в Україну, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії.

"У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати", - зазначила Чернохова.

Передача Чехією вертольотів Мі-24 Україні

У серпні минулого року стало відомо, що Чехія передасть Україні партію вертольотів Мі-24В. Як повідомила міністр оборони країни Яна Чернохова, замість цих старих вертольотів чеська армія отримає нові вертольоти типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper від США.

Вона підкреслила, що вертольоти Мі-24В відмінно впоралися із завданнями і прослужили навіть довше, ніж очікувалося.

Пізніше повідомлялося, що Україна незабаром може отримати вертольоти Мі-24 і Мі-35 від Чехії.

Військово-повітряні сили Чехії провели церемонію прощання зі своїми ударними вертольотами, які по суті вже не потрібні країні після поставок перших вертольотів нових типів.

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