Він зокрема включає критично необхідні артилерійські снаряди.

Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 20 млн євро. Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Естонії, про це повідомив очільник відомства Ханно Певкур, який перебуває з візитом в Україні.

Він зазначив, що новий пакет допомоги Естонії включає, серед іншого, критично необхідні артилерійські снаряди.

"У комплект входять безвідкатні протитанкові гармати, вибухівка, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру тощо. Ми склали цей пакет, зосереджуючись на тому, щоб забезпечити максимальну вигоду для України, і водночас переконатися, що не зменшується обороноздатність Естонії", – сказав Певкур.

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Зауважується, що пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів. Внесок Естонії частково профінансує Данія. Точні кількості снарядів не розголошуються з міркувань безпеки.

"Огляд, який дав нам міністр оборони Умеров щодо ситуації на полі бою, підтвердив, що цей пакет дуже потрібен. Але це також чітко показало, що Україні, рухаючись до літа, потрібно насамперед: боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби", – прокоментував міністр Естонії.

У міністерстві нагадали, що раніше Естонія постачала в Україну, наприклад, протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи та ін.) та сухі пайки.

Допомога від Естонії Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Київ отримав чергову партію допомоги від Естонії - в Україну прибули протитанкові ракети Javelin, а також кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження.

Президент Естонської Республіки Алар Каріс повідомив, що його країна не збирається зупинятися у наданні допомоги Україні. За його словами довгостроковий внесок Естонії від початку цієї повномаштабної війни і до 2027 року буде складати 1,2 млрд євро

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, або близько 1,4 відсотка валового внутрішнього продукту.

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