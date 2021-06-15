Також сторони підтвердять підтримку COVAX і візьмуть на себе зобов'язання реформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Євросоюз і США створюють експертну групу, яка визначить, як найкраще безпечно відновити подорожі в період пандемії.

Про це йдеться в поширеному у Білому домі документі напередодні саміту ЄС – США.

"Лідери (на саміті. – ред.) підтвердять підтримку COVAX і візьмуть на себе зобов'язання реформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я. Вони також створять експертну робочу групу, щоб визначити, як найкраще безпечно відновити подорожі", - сказано в оприлюдненому документі, передає "Європейська правда".

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Паспорти вакцинації в Євросоюзу: деталі

ЄС запроваджує так звані паспорти вакцинації, в яких будуть вказуватися такі дані: вакцинація людни від кронавірусу, чи наявний імунітет внаслідок перенесеного захворювання, чи проходження тесту з негативним результатом.

Система повинна бути готова до 1 липня, хоча деякі країни вже запустили сертифікати.

Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з регіону, де буде спостерігатися сплеск інфікувань.

Система розроблена також для застосування до країн, що не є членами Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, але не для Великобританії.

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Автор: Ірина Погоріла