В Україні триває робота над створенням так званого ковід-сертифіката.

Внутрішні українські COVID-сертифікати мають з’явитись у додатку «Дія» 1 липня.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Триває робота над створенням так званого ковід-сертифіката. За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія», - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили на нараді, відбувся офіційний запуск електронних лікарняних. Були проведені відповідні вебінари з лікарями.

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У травні МЗС України розпочало активну роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію, щоб громадяни могли подорожувати влітку. Зокрема, Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм визнання сертифікатів вакцинації.

9 липня Європарламент схвалив запровадження цифрових COVID-сертифікатів для подорожей в межах країн ЄС. Тепер цей законодавчий акт має затвердити Рада ЄС, потім він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС, щоб цифрові COVID-сертифікати стали чинними і почали використовуватися з 1 липня 2021 року.

Міністр кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після Євросоюзу.

За даними МОЗ, на сьогодні повністю імунізовані проти коронавірусу 238 тис. 798 українців.

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Автор: Костянтин Гончаров