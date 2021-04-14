Видання, посилаючись на джерела, заявляє, що систему видачі паспортів планують підготувати до літа цього року.

Країни Європейського Союзу офіційно погодилися на запуск COVID-паспортів в якості кроку до відкриття туризму цього літа і обговорять деталі з законодавцями в травні.

Про це Reuters повідомили два джерела.

Кому видаватимуть COVID-паспорти

Сертифікати дозволять вакцинованим, тим, хто видужав від COVID-19 або з негативними результатами тестів легше подорожувати по ЄС, де обмеження на пересування серйозно позначилися на індустрії подорожей і туризму вже більше року.

Угода держав-членів включає положення проти дискримінації тих, хто не може або не хоче проходити вакцинацію, і дозволяє проводити ряд тестів для підтвердження одужання.

Коли COVID-паспорти з'являться на практиці

27 країн-членів ЄС "підкреслили своє зобов'язання підготувати структуру до літа 2021 року" ,- йдеться в документі, схваленому національними посланцями, який є в розпорядженні Reuters.

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Як повідомляє видання, Європейський парламент, який також повинен погодитися з цією пропозицією, щоб вона набула чинності, повинен узгодити свою позицію в кінці цього місяця, і очікується, що заключні переговори між законодавцями, національними посланцями і виконавчою владою блоку почнуться в травні.

Країни ЄС паралельно працюють над тим, щоб забезпечити «наявність необхідних технологічних рішень», йдеться в рішенні EU27, щоб нові цифрові або паперові сертифікати можна було використовувати після затвердження, йдеться в матеріалі.

Питання щодо визнання вакцин

У той час як держави-члени будуть зобов'язані визнавати вакцини, схвалені ЄС, певні країни можуть також видавати сертифікати на щеплення російською вакциною Sputnik або китайською вакциною Sinovac, які дозволені тільки на їх території.

Інші країни ЄС вирішуватимуть, чи приймати сертифікат, що відноситься до вакцини, не затвердженої регулюючими органами ЄС, пише видання.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні для застосування зареєстровані вакцини Pfizer / BioNTech, Covishield від Oxford / AstraZeneca і CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації препаратом CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові. Незабаром поставки індійської вакцини припинилися. 13 квітня почалися щеплення вакциною китайською CoronaVac.

В Україні з початку вакцинальної кампанії щеплено 400 тисяч осіб. За добу проти COVID-19 прищеплюють близько 15 тисяч.

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Автор: Тарас Сидоржевський