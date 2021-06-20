У Бразилії десятки тисяч людей вийшли на протести проти політики президента Жаіра Болсонару щодо пандемії COVID-19.
Як повідомляє Deutsche Welle, протести відбуваються на вулицях понад 20 міст.
На сьогодні загальна кількість померлих від COVID-19 в Бразилії перевищила півмільйона осіб.
Згідно з офіційними даними, більше жертв коронавірусу лише в США.
Протестувальники несли плакати з кількістю померлих - "500 000", а також з гаслами "Геть Болсонару", "Уряд голоду та безробіття", "Вакцинуйте зараз".
Нагадується, що Болсонару неодноразово применшував небезпеку COVID-19 та навіть називав хворобу "маленьким грипом".
Лише 19 червня міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило про 82 тис. 888 нових випадків інфікування та 2 тис. 301 одного померлого за добу.
Загалом за весь час пандемії в країні заразилися коронавірусом 17,9 мільйона осіб.
Критики закидають владі повільну масову вакцинацію та небажання застосовувати нові карантинні обмеження.
В країні працюють крамниці, ресторани та бари, люди ходять вулицями без масок.
Водночас, у більшості бразильських штатів палати інтенсивної терапії заповнені на понад 80%.
З 212-мільйонного населення Бразилії щонайменше одне щеплення від коронавірусу отримали 29% мешканців, а 11,36% населення повністю вакциновані.
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