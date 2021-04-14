Деякі законодавці з крила Болсонару наполягали на розслідуванні боротьби з пандемією окремими штатами.

Сенат Бразилії почав розслідування дій президента Жаїра Болсонару у зв’язку з його реакцією на пандемію коронавірусу в країні. Результати можуть передати у правоохоронні органи.

Про це пише Reuters.

Розслідування дій глави держави на боротьбу з коронавірусом об’єднають з розслідуванням розподілу державних коштів між регіонами.

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Деякі законодавці з крила Болсонару наполягали на розслідуванні боротьби з пандемією окремими штатами.

Бразилія досі залишається у лідерах за розповсюдженням вірусу у світі та однією з найбільш постраждалих внаслідок пандемії країн.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару критикували за неефективну боротьбу з вірусом, а також його скептицизм щодо самої інфекції. Він неодноразово ігнорував заклики експертів носити маску та виступав проти окремих правил карантину.

Минулого тижня Верховний суд Бразилії дозволив політикам провести розслідування щодо поведінки глави держави.

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Автор: Яна Ставська