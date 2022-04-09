Росіян закликали переносити збережені файли на платформи РФ.

YouTube заблокував канал парламентського мовлення Росії і викликав гнів у МЗС Росії.

Відеохостинг заблокував акаунт каналу "Дума ТВ", який висвітлює роботу Держдуми.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи дії YouTube у своєму Telegram, закликала росіян готуватися до блокування сервісу на території країни.

"Судячи з усього, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, перекидайте на російські платформи. І якомога швидше", - звернулась Захарова.

Своєю чергою голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив у коментарі пропагандистським ЗМІ, що платформа "іде до того, щоби стати в Росії поза законом".

Раніше YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включаючи передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч".

Крім того, YouTube почав блокувати федеральні канали Росії за поширення дезінформації у війні в Україні.

Депутат від "Єдиної Росії" Антон Горєлкін – заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики – стверджував, що платформа є нібито інструментом у інформаційній війні проти Росії. І якщо YouTube не перегляне політику, його услід за Instagram відключать на території країни.

Горєлкін вважає, що у російського регулятора є всі юридичні підстави обмежити доступ до платформи: "Не видалено 2 501 матеріал протизаконної і деструктивної спрямованості, проігноровані вимоги РКН видалити 2 387 матеріалів з недостовірною інформацією про "спецоперацію на Донбасі", практично у постійному режимі здійснюється цензура щодо російських користувачів і російських ЗМІ".

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