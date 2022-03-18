YouTube відмовився видалити матеріали про війну в Україні.

Російська влада має намір заблокувати YouTube вже найближчим часом. Напередодні Роскомнагляд звинуватив відеохостинг у тероризмі.

Про це повідомляє пропагандистське РИА Новости.

YouTube відмовився видалити матеріали про війну в Україні.

"На інтернет-ресурсах, що належать даним компаніям, розгорнута цілеспрямована кампанія з дискредитації російських Збройних сил, засобів масової інформації, громадських діячів і держави в цілому. Адміністрації інтернет-ресурсів обрали шлях конфронтації, беручи активну участь у поширенні людиноненависницьких закликів щодо громадян Російської Федерації. Подібні дії Meta Platforms Inc. і Google LLC не лише порушують російське законодавство, а й суперечать загальноприйнятим нормам моралі", - заявляє Роскомнагляд.

Платформу можуть заблокувати до кінця наступного тижня, можливо, вже сьогодні.

Як стверджував російський регулятор, через YouTube поширювали ролики з закликами до диверсій на залізницях у ділянках, якими рухаються вагони з військовою технікою окупантів. Імовірно, йдеться про ролик радника глави ОП Олексія Арестовича.

Роскомнагляд вимагав припинити трансляцію "антиросійських" відео.

Раніше YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включаючи передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч".

Крім того, YouTube почав блокувати федеральні канали Росії за поширення дезінформації у війні в Україні.

Депутат від "Єдиної Росії" Антон Горєлкін – заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики – стверджував, що платформа є нібито інструментом у інформаційній війні проти Росії. І якщо YouTube не перегляне політику, його услід за Instagram відключать на території країни.

Горєлкін вважає, що у російського регулятора є всі юридичні підстави обмежити доступ до платформи: "Не видалено 2 501 матеріал протизаконної і деструктивної спрямованості, проігноровані вимоги РКН видалити 2 387 матеріалів з недостовірною інформацією про "спецоперацію на Донбасі", практично у постійному режимі здійснюється цензура щодо російських користувачів і російських ЗМІ".

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