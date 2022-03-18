Роскомнадзор вимагає від компанії Google негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube.
Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Економічна правда".
"Користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян", – вважає регулятор країни-агресора.
Роскомнадзор вимагає припинити трансляцію "антиросійських роликів".
Раніше YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включаючи передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч".