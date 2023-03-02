За попередньою інформацією, борт направляється на ремонт.

Вдень 2 березня повідомлялося про зліт російського літака ДРЛО А-50У в Білорусі. Виявляється, він піднімався в повітря, щоб залишити повітряний простір РБ.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) перетнув кордон Білорусі з РФ.

"За попередньою інформацією, борт прямує на 325-й авіаційний ремонтний завод, який знаходиться в Таганрозі", - йдеться у повідомленні спостерігачів.

Відео дня

Зазначається, що на цьому заводі займаються, зокрема, ремонтом агрегатів літаків А-50.

Пошкодження російського ДРЛО А-50 в Мачулищах

26 лютого на аеродромі в Мачулищах в Білорусі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про атаку дронів, внаслідок чого був пошкоджений літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) ВКС РФ А-50 з реєстраційним номером RF-50608. Відповідальність за це взяли на себе білоруські диверсанти.

Відомо, що у ВКС РФ в цілому є 9 таких літаків, вартістю одного такого досягає 300 млн дол.

Пізніше з'явився перший супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі" після інциденту з ДРЛО А-50.

Потім білоруські ЗМІ показали А-50У на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом нібито вже після атаки безпілотників 26 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: