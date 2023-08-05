Більшість з них перебували у Білорусі понад 200 днів.

З білоруського аеродрому "Барановичі" сьогодні о 13:30 до Росії слідом за гелікоптерами вилетіли 9 ворожих винищувачів.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", вони пройшли через Могильовську область, після чого перетнули кордон з Росією. Зазначається, що більшість з них перебувала в Білорусі протягом 202 днів.

"Пізніше, приблизно о 14:00 з Мачулищ пішов на зліт Мі-24 ВКС РФ, за нашими даними, останній вертоліт авіаційного угруповання ВКС РФ, який перебував у Мачулищах", - додається у повідомленні.

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Наразі цей гелікоптер летить на схід і, ймовірно, прямує то Росії. Підсумовуючи, моніторингова група зазначила, що під час останнього вильоту територію Білорусі покинули вертоліт Мі-24, а також 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ.

Війна в Україні - роль Білорусі

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні Білорусь надає РФ свою територію для ведення агресивних дій. Нещодавно на території РБ розмістили російську ядерну зброю. В українському парламенті зареєстрували проект постанови про визнання Білорусі державою-агресором.

Сьогодні повідомлялося, що територію РБ покинули 10 військових гелікоптерів РФ. Група злетіла з аеродрому "Мачулищі" вранці. До складу групи увійшли 4 Мі-8 та 6 Мі-24 на приблизно 20 членів екіпажів.

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