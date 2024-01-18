Передбачалося, що український міністр візьме участь у кількох офіційних заходах та зустрічах.

Міністр оборони України Рустем Умєров в останній момент скасував свою поїздку до Франції. Це рішення було прийнято з "міркувань безпеки".

Як повідомляє Le Monde з посиланням на комюніке Міністерства оборони Франції, що є у розпорядженні редакції, Умєров скасував анонсовану на 18 січня поїздку "з міркувань безпеки", та долучиться до заходів з французьким колегою Себастьєном Лекорню у форматі відеозв’язку.

Під час цього візиту сторони мали анонсувати "артилерійську коаліцію" у рамках формату "Рамштайн", де провідну роль взяли на себе Франція і США. Також Лекорню та Умєров мали разом їхати на один з майданчиків виробника Nexter у Буржі, де виготовляють самохідні гаубиці Caesar, а також на майданчик MBDA. Детальну програму візиту опублікували для ЗМІ у понеділок.

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Франція та Україна - останні новини

нагадаємо, що Франція нарощує виробництво зброї для України. Виробники скоротили час виготовлення деяких систем озброєнь, які вони постачають ЗСУ. Країна поступово відмовляється від політики використання власних військових запасів для підтримки України.

Французи обіцяють більше поставок. Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани поставити близько 40 додаткових ракет великої дальності Storm Shadow і "кількох сотень бомб". Він також оголосив про свій намір знову відвідати Україну наступного місяця, сказавши: "Ми не можемо дозволити Росії перемогти".

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