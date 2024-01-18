Відтепер країна вирішила, що не вичерпуватиме власні запаси зброї, але реформує виробництво, скоротивши час постачання нових боєприпасів та збройних систем.

Франція нарощує виробництво зброї для України. Виробники скоротили час виготовлення деяких систем озброєнь, які вони постачають ЗСУ.

Як повідомляє AP з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, його країна поступово відмовляється від політики використання власних військових запасів для підтримки України.

"Логіка передачі матеріальних засобів, взятих із запасів армії, добігає кінця. Відтепер ми вирішили напряму з’єднати оборонну промисловість Франції з українською армією", - заявив Лекорню.

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Він зазначив, що це вже працює на прикладі самохідної 155-мм гаубиці Caesar, виготовленої компанією Nexter. "Цезарі" належать до низки артилерійських систем із Заходу , які дали перевагу українським розрахункам, особливо в поєднанні з високоточними боєприпасами, проти російських артилерійських батарей, що використовують старі системи радянської розробки.

Раніше Nexter створювала "Цезар" впродовж 30 місяців, але тепер потрібно вдвічі менше часу. Цього року планується виготовити 78 "Цезарів", шість з яких Україна має намір оплатити сама. Франція також допоможе фінансувати поставки Caesar і сподівається, що інші спонсори України також нададуть фінансування.

Також нарощується виробництво боєприпасів. З кінця цього місяця Франція постачатиме Україні 3000 снарядів на місяць для своїх 155-мм гармат, порівняно з 1000 снарядами у квітні 2023 року.

Крім того, компанія Thales тепер може за шість місяців виготовити радари GM200 для протиповітряної оборони України. Раніше для цього потрібно було 18 місяців. Час виробництва MBDA для ракети малої дальності ППО "Містраль" також було значно скорочено, зазначив Лекорню.

Франція допомагає Україні

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Франція була серед країн, які швидко надали зброю зі своїх власних складів, щоб допомогти зміцнити оборону України. Крім Caesars, Франція постачала легкі танки, крилаті ракети великої дальності, системи протиповітряної оборони та іншу техніку, підтримку та військову підготовку. У сукупності допомога Франції оцінюється в мільярди доларів.

Французи обіцяють більше поставок. Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани поставити близько 40 додаткових ракет великої дальності Storm Shadow і "кількох сотень бомб". Він також оголосив про свій намір знову відвідати Україну наступного місяця, сказавши: "Ми не можемо дозволити Росії перемогти".

Франція та інші партнери України шукають інші способи продовжувати забезпечувати оборонні потреби Києва на довгострокову перспективу.

"На цій фазі війни нам потрібна витривалість у нашій військовій допомозі Києву. Росія робить ставку, що час на її боці", - сказав Лекорню.

За його словами, Росія, Іран і Північна Корея ретельно вивчають партнерів України.

"За нашою здатністю демонструвати витривалість і надійність спостерігають у Москві, Пхеньяні чи Тегерані, якщо на те пішло", - сказав він.

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