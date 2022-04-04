Дипломатів підозрюють у шпигунстві.

Влада Німеччини має намір вислати з країни до сотні співробітників посольства Російської Федерації. Дипломатів підозрюють у шпигунстві.

Про це пише видання Bild.

Відзначається, що поки що всіх підозрюваних перевіряють. Процес може затягнутися, вед мова йде про близько 100 осіб.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. Напевно, ми знаємо тільки десять відсотків того, що вони роблять", – заявив екс-глава британської розвідки Джон Саверс.

Варто відзначити, що раніше повідомлялося про понад 2 тисячі російських шпигунів тільки в Німеччині. Агенти РФ збирають інформацію про політиків, голів компаній, а також про критиків Кремля.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські дипломати часто потрапляють в шпигунські скандали, а після повномасштабного вторгнення в Україну представники РФ і зовсім стали небажаними особами в багатьох країнах Європи. Так, 14 березня влада Словаччини вирішила вислати з країни трьох дипломатів Російська Федерація.

Пізніше влада Нідерландів вирішила вислати з країни 17 співробітників російського посольства, а з Бельгії-21 дипломата РФ. При цьому посольство Нідерландів в РФ частково призупинило роботу.

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