Захід погодить чергові обмеження найближчими днями, запевнив німецький канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчими днями Захід погодиться на подальші санкції проти Росії у зв’язку з війною й звірствами, скоєними в на Київщині, зокрема у Бучі.

Про це пише DW.

Німецький канцлер пообіцяв, що "Путін та його прихильники відчують на собі наслідки" своїх дій. За його словами, Німеччина "продовжить постачати Україні зброю, щоб країна могла захистити себе від російського вторгнення".

Водночас високопоставлене джерело Times повідомило, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закличе Шольца посилити тиск на Росію під час його п'ятничного візиту в Лондон.

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

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