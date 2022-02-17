Американська сторона пригрозила відповіддю на такі дії Москви.

Заступника посла США в Російській Федерації Барта Гормана вислали з країни. Вашингтон попередив, що відповість на такі дії Кремля.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

"Росія вислала заступника голови (дипломатичної - ред.) місії США у РФ Барта Гормана", - заявив прес-секретар посольства США Джейсон Ребхольц.

У дипвідомстві вважають, що дипломата вислали необґрунтовано. У нього є чинна віза, а термін його перебування в Росії не перевищив трьох років.

Відзначається, що Горман був другим за значущістю співробітником дипломатичної місії. При цьому на офіційному сайті вказано, що дипломат відповідав за ключові питання відносин РФ та США.

Про висилку Гормана стала відомо після того, як посол США Джон Салліван відвідав Міністерство закордонних справ РФ. Він знаходився в будівлі МЗС Росії приблизно 15 хвилин, після чого пішов і не дав ніяких коментарів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 січня було скликано засідання Ради Безпеки ООН через нарощування військ РФ біля України. Ініціатор - США. РФ намагалася зірвати це засідання.

Постійний представник Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя достроково покинув засідання Ради Безпеки ООН і не став слухати виступ представника України Сергія Кислиці.

У Міністерстві закордонних справ України дії Небензі зневагою до міжнародних відносин і спробою підірвати авторитет Ради Безпеки ООН.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія, Білорусь, Китай та інші країни об'єдналися для нібито "захисту Статуту ООН". Україна націлена викрити лицемірство РФ під час сесії Спеціального комітету зі Статуту ООН і зміцненню ролі організації, що стартує 22 лютого.

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