Василь Небензя достроково покинув засідання та не став слухати виступ представника України.

Постійний представник Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя достроково покинув засідання Ради безпеки ООН і не став слухати виступ представника України.

Як передає кореспондент УНІАН, у Нью-Йорку відбувається засідання Ради безпеки ООН, присвячене загрозам міжнародному миру і безпеці через стягування російських військ до кордонів України.

Небензя вирішив піти з засідання одразу перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Читайте такожРосія почала розгортання польових пунктів управління військами у БілорусіПеред цим виступили усі п'ять постійних і десять непостійних членів Ради безпеки ООН.

Засідання Ради безпеки ООН через загрози з боку РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, США скликали засідання Ради безпеки ООН через нарощування військ РФ біля України. Водночас РФ намагалася зірвати це засідання.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила про жахливі наслідки у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну. Крім того, вона заявила, що РФ може збільшити сили в Білорусі біля кордону України до 30 тис. військових.

Постійний представник Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що вторгнення російських в Україну призведе до "жахливого кровопролиття".