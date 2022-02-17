Росія об’єдналася з іншими злісними порушниками Статуту ООН задля його захисту.

Росія, Білорусь, Китай та інші країни об’єдналися для нібито "захисту Статуту ООН". Україна має на меті викриття лицемірства РФ під час сесії Спеціального комітету зі Статуту ООН та зміцнення ролі Організації, що стартує 22 лютого.

Про це в колонці для "Європейської правди" розповів постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Постпред нагадав, що торік Росія, Білорусь, Сирія, Іран, КНДР, Венесуела, Нікарагуа об’єдналися в "група друзів на захист Статуту ООН", аби брати участь у роботі Спецкомітету.

"В теорії робота цього комітету має непересічне значення для України, адже Статут ООН є ключовим міжнародним договором, який мав би гарантувати мир. Проте на практиці треба готуватися до того, що засідання буде справжнім ярмарком блюзнірства", - коментує Кислиця.

Він акцентував, що "захисники Статуту" - "відомі "чемпіони" з дотримання прав людини та міжнародного права". Активно просуває роботу групи саме РФ.

Кислиця зазначив, що у своїй декларації група каже про "дотримання та прихильності як до букви, так і до духу Статуту ООН".

Водночас постпред України пригадує кричущий інцидент лицемірства РФ під час роботи в цьому комітеті.

"18 лютого [2014 року] РФ вносить на розгляд цього комітету ідею звернення до Міжнародного суду ООН за рішенням, яке б обмежило можливість усіх держав світу застосовувати силу без дозволу Ради Безпеки, за винятком самооборони. А вже за два дні російські війська вдерлися на територію українського Криму з метою його окупації! Виходить, що подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Росією території України. Цей приклад показує, наскільки лицемірно та іронічно звучать сьогоднішні заклики РФ до Статуту ООН", - акцентує Кислиця.

Постпред вважає символічним той факт, що сесія розпочнеться за два дні після річниці окупації Криму і вважає, що робота має початись з викриття лицемірства Росії та з вимог припинити окупацію територій України.

"Без цього розмови про посилення ООН ризикують залишитися лише у протоколах Спецкомітету", - переконаний він.

Нагадаємо, 31 січня було скликано засідання Ради безпеки ООН через нарощування військ РФ біля України. Ініціатори - США. РФ намагалася зірвати це засідання.

Постійний представник Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя достроково покинув засідання Ради безпеки ООН і не став слухати виступ представника України Сергія Кислиці.

У Міністерстві закордонних справ України дії Небензі зневагою до міжнародних відносин та спробою підірвати авторитет Ради безпеки ООН.

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