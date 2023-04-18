В цілому в аеропорту Хартума, судячи зі знімків, були пошкоджені чи згоріли 20 літаків.

Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак української авіакомпанії SkyUp Boeing 737 в аеропорту столиці Судану Хартумі.

Видання The New York Times ідентифікувало на знімках 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені. Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.

Події у Судані

15 квітня у Судані під час спроби державного перевороту загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737. Тоді в МЗС України уточнили, що членів українського авіаційного екіпажу, які перебували в міжнародному аеропорту Хартума, вдалося вивезти в безпечне місце.

Відео дня

Також в той же день надійшло пояснення ситуації і від самої авіакомпанії. Там заявили, що у зв'язку з ситуацією в Судані відомо про спрацювання аварійного радіомаяк на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що перебувають в аеропорту столиці країни Хартумі.

"Встановити стан літака та можливі пошкодження на цей час неможливо. 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок", - уточнили в прес-службі авіакомпанії.

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