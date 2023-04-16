Судан після десятиліття відносного миру занурюється в новий виток громадянської війни.

У Судані армійські підрозділи продовжують завдавати авіаційних та артилерійських ударів по базі Сил швидкого реагування (RSF) у передмісті столиці. В ході вчорашніх зіткнень між цими структурами загинули кілька десятків комбатантів і не менше 56 мирних жителів, повідомляє Reuters.

"Рано вранці в неділю очевидці чули звуки важкої артилерійської стрільби над Хартумом, Омдурманом і прилеглим Бахрі, а також були чутні постріли в місті Порт-Судан на Червоному морі, де раніше не було повідомлень про бойові дії", – йдеться в повідомленні.

Крім десятків загиблих Суданський союз лікарів повідомив про велику кількість поранених-щонайменше 595 осіб, включаючи комбатантів.

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Сили RSF стверджують, що їм вдалося захопити президентський палац, резиденцію командувача армії, державну телевізійну станцію та аеропорти в Хартумі, північному місті Мерове, Ель-Фаширі та штаті Західний Дарфур. Армія, що протистоїть спецназу, спростовує ці твердження.

Армійська авіація продовжує наносити удари по силам RSF. Цивільному населенню наказано залишатися вдома. У столиці та Столичному штаті оголошено вихідний, закриті школи, банки та урядові установи.

Кореспондент Reuters повідомляє про триваючі вуличні бої в Хартумі, в столиці помічена артилерія і бронетехніка, чутна артилерійська стрільба як біля Генштабу армії, так і біля бази RSF.

Командувач армією генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан через телебачення закликав сили RSF відступити зі столиці, погрожуючи перевезти Додаткові армійські підрозділи до міста.

Командування армії заявило, що не буде вести переговори з командирами RSF, але запропонувало рядовим бійцям спецпідрозділів добровільно з'явитися в найближчі армійські частини.

Лідер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало назвав Бурхана" злочинцем "і"брехуном".

"Ми знаємо, де ви ховаєтесь, і ми дістанемося до вас і надамо справедливість, або ви помрете, як і будь — яка інша собака", - сказав Дагало.

Коаліція громадянських політичних груп, яка раніше підписала проект Угоди про створення нового цивільного уряду, закликала до негайного припинення бойових дій.

"Це поворотний момент в історії нашої країни. Це війна, в якій ніхто не виграє, і яка назавжди знищить нашу країну", – йдеться в заяві.

За наявними даними, випадковими заручниками спалахнула міжусобиці виявилися солдати єгипетської армії, які раніше прибули до Судану для участі в спільних військових навчаннях. Стверджується, що вони добровільно здалися силам RSF, які вже пообіцяли співпрацювати з Єгиптом з метою їх повернення додому.

Ситуація в Судані

Судан вже кілька десятиліть перебуває в перманентній політичній кризі. Його новий виток стартував в 2019 році, коли в ході державного перевороту був відсторонений від влади багаторічний президент Омар Башир.

Відтоді в країні не вщухають політичні кризи навколо спроб сформувати стабільний цивільний уряд. Фактичну владу в Судані мають військові. Вранці в суботу 15 квітня місцеві сили швидкого реагування атакували штаби армії, резиденцію головнокомандувача і стратегічні об'єкти в столиці, очевидно, маючи намір перехопити владу у армії.

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