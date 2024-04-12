Досі лише деякі країни-члени ЄС карали своїх громадян за обхід санкцій. Тепер так мусять чинити всі.

Рада Європейського союзу затвердила закон, який запроваджує правила покарання за порушення або обхід санкцій ЄС у національних юрисдикціях держав-членів. Про це повідомляє прес-служба Євроради.

Цей закон не є документом прямої дії. Він встановлює для національного законодавства країн-членів мінімальну планку за даний вид правопорушень. Але за бажання країни можуть прописати у себе і більш жорсткі покарання.

"Певні дії тепер будуть вважатися кримінальними злочинами в усіх державах-членах, наприклад, допомога в обході заборони на в’їзд, торгівля товарами під санкціями або здійснення забороненої фінансової діяльності. Пособництво та підбурювання до цих правопорушень також можуть бути покарані", – пояснюють в прес-службі Євроради.

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Зазначається, що суворість покарання має бути адекватною до конкретного типу правопорушення, але свідоме порушення санкційної заборони має передбачати в якості покарання позбавлення волі принаймні в один рік, а в окремих випадках принаймні у п’ять років. Для менш серйозних порушень санкційного режиму пропонується запровадити систему штрафів.

Юридичні особи (тобто компанії) також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо правопорушення було вчинено особою, яка займає керівну посаду в організації. У таких випадках покарання можуть передбачати позбавлення прав на підприємницьку діяльність і анулювання дозволів і повноважень на здійснення господарської діяльності.

Проблема обходу європейських санкцій проти РФ

Як писав УНІАН, Росія продовжує закуповувати в Європі критично важливі компоненти для зброї та промислове обладнання попри запроваджені санкції. Наприклад, європейські компанії поставили критично важливе обладнання для російського енергетичного проєкту "Арктик СПГ 2".

Також ми розповідали, що експорт товарів із Британії, зокрема компонентів і деталей для ракет та дронів, у сусідні з Росією країни зріс на сотні відсотків від початку 2022 року - після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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