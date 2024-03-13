Всупереч санкціям, поставки обладнання йдуть через Китай, а іноді й просто напряму.

Європейські компанії в обхід санкцій поставили критично важливе обладнання для російського енергетичного проєкту "Арктик СПГ 2". Про це йдеться в розслідуванні, проведеному виданням The Moscow Times спільно з некомерційною організацією Arctida.

Хоча ЄС ввів заборону на продаж у Росію обладнання для виробництва скрапленого газу ще в травні 2022-го, поставки тривали щонайменше до січня 2024 року. Ґрунтуючись на офіційних даних російської митниці, журналісти з'ясували, що загалом було поставлено обладнання щонайменше на 580 мільйонів євро.

Найбільшими постачальниками виявилися компанії з Італії (112 мільйонів євро), Франції (31,6 мільйона євро), Німеччини (25 мільйонів євро), Нідерландів (12,8 мільйона євро) та Іспанії (8 мільйонів євро). У Росію обладнання завозили через Китай, але близько 11% італійських поставок у 2023 році йшли безпосередньо з Італії.

Відео дня

Експерт із нафтогазового ринку Михайло Крутіхін зазначає, що виробники не завжди можуть відстежити, куди йде продане посередникам обладнання, але виключати пряму змову він не готовий.

Директор Arctida Ілля Шуманов зазначив, що принамні частина проданого росіянам обладнання "доволі специфічна". "Тому ми вважаємо, що менеджери європейських постачальників мали розуміти, в яких проєктах воно може бути використане", - підсумував він.

Росія обходить санкції: останні новини

Як писав УНІАН, Росія продовжує отримувати розкішні британські авто, незважаючи на санкції. Транспортні засоби, на поставку яких встановлено обмеження, можуть потрапляти в РФ через країни колишнього СРСР.

Також ми розповідали, що в Євросоюзі вирішили жорсткіше карати причетних до обходу санкцій. Для того, щоб відповідний закон почав діяти, його мають ухвалити на засіданні Ради Євросоюзу.

Вас також можуть зацікавити новини: