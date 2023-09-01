Уцілілий чоловік стверджує, що стріляли з алжирського катера. Туристи були беззбройні.

На Африканському континенті трагедією закінчилася прогулянка марокканських туристів, які каталися на водних мотоциклах.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, туристів було застрелено після того, як вони випадково потрапили у води Алжиру. Потерпілі були серед групи, яка у вівторок втратила орієнтацію у марокканського міста Саїдія.

Один з туристів, що вижив, Мохамед Кіссі, розповів марокканському сайту Le360, що у відпочиваючих закінчилося паливо для скутерів, і вони дрейфували в темряві. Таким чином вони випадково опинилися у водах Алжиру.

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Він сказав, що його 29-річного брата Білала та їхнього знайомого – 40-річного Абделалі Мешуера було вбито після того, як до них наблизився урядовий катер Алжиру. Чоловік стверджував, що з катера почали стріляти попри те, що бачили беззбройних людей. При цьому Білал пояснював алжирцям, чому опинився у їхніх водах.

За словами Кіссі, ще одного туриста з їхньої групи поранено і затримано. Сам Кіссі запевняє, що встиг спливти, перш ніж його затримала марокканська влада.

Наголошується, що між двома північноафриканськими країнами існує довга історія напруженості з таких питань, як спірний регіон Західної Сахари.

Трагедії за кордоном

Як повідомляв УНІАН, у Румунії в місті Неводарі у ДТП потрапив автобус із майже 40 українцями. Автобус врізався у обмежувач висоти, через що транспортному засобу знесло дах. Постраждало понад десять осіб, серед яких - неповнолітні.

Жертвами масштабних лісових пожеж в Алжирі стали десятки людей, ще сотні місцевих жителів змушені покинути будинки.

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