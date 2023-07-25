Тисячі пожежників кинуті на боротьбу з вогнем, який охопив відразу кілька провінцій.

Жертвами масштабних лісових пожеж в Алжирі стали десятки людей, ще сотні місцевих жителів змушені покинути будинки.

Як повідомляє Aljazeera, тисячі пожежників кинуті на боротьбу з вогнем, який охопив кілька провінцій уздовж середземноморського узбережжя.

Температура в країні піднімається до +48°, що сприяє поширенню вогню й виникненню нових пожеж. На даний момент в Алжирі зафіксувало 97 пожеж, викликаних сильним вітром та спекою, в 16 провінціях.

Вогонь охопив житлові райони, в результаті чого загинули щонайменше 34 людини, в тому числі 10 солдатів. Ще 26 осіб отримали травми. Пожежі також змусили евакуювати близько 1500 людей.

На кадрах, якими поділилися місцеві ЗМІ, видно випалені поля і ліси, а також обгорілі автомобілі і вітрини магазинів, знищені полум'ям.

Хоча Алжиру не чужі лісові пожежі влітку, в цьому році вони посилилися через сильну спеку, під час якої кілька середземноморських країн побили температурні рекорди.

Пожежі в Греції - що відомо

Масштабні лісові пожежі охопили грецький острів Родос. Поширенню вогню сприяє вітер і 40-градусна спека. З острова вже евакуювали 19 тисяч людей.

За останніми даними, пожежі спалахнули і на іншому популярному серед туристів острові-Корфу.

Синоптики попереджають, що аномальна спека в Греції протримається до кінця липня.

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