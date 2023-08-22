Євген Пригожин намагається врятувати своє угруповання.

Євген Пригожин, можливо, намагається відновити свою приватну військову кампанію "Вагнер" в Африці. Ці зусилля необхідні для виживання ПВК.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що представники "Вагнера" і, можливо, сам Пригожин прибули в Малі 19 серпня, можливо, для обговорення ситуації з регіональною безпекою або співпраці з Нігером. Одне з джерел, пов'язаних з ПВК, опублікувало 21 серпня кадри, на яких Пригожин стверджує, що перебуває в Африці і що Вагнер збільшує свою присутність на континенті.

Російський інсайдер стверджував, що Пригожин розпочав медіа-кампанію, зобразивши прохання нігерійців про втручання "Вагнера", щоб допомогти ПВК укласти контракт з Нігером і тим самим врятувати військову кампанію. Джерело стверджувало, що Вагнер зіткнувся зі значними кадровими і фінансовими проблемами через скорочення фінансування після повстання 24 червня 2023 року і недавнього заявленого виведення військ з Білорусі.

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Контингент ПВК, ймовірно, налічує тисячі осіб, яких можна задіяти в операціях в Африці, якщо "Вагнер" зможе як укласти контракт, так і направити персонал з Росії та Білорусі, дії, які Пригожин може розглядати як останній варіант для збереження своєї незалежності від Міноборони Росії.

Деякі російські джерела, ймовірно, проводять інформаційну операцію, щоб перебільшити ступінь боротьби "Вагнера" за виживання, можливо, на підтримку зусиль Міноборони РФ зі знищення репутації Пригожина і ПВК. Російські інсайдери все частіше зображують Міністра оборони Россі Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова, як користуються повною підтримкою Путіна і прибирають непокірних командирів, в той час як "Вагнера" зображують як приватну військову компанію, яка бореться за виживання.

Експерти ISW зафіксували ознаки того, що група "Вагнера" щосили намагається зберегти узгодженість, включаючи недавні повідомлення про конфлікт всередині високопоставлених представників ПВК. Однак російські джерела можуть перебільшувати ступінь труднощів, з якими стикається "Вагнер", особливо якщо повідомлення про поїздку Пригожина в Африку точні, а його зусилля з укладання контрактів увінчаться успіхом. Шойгу, ймовірно, прагне нанести Вагнеру останній удар, але йому буде важко зробити цей удар вирішальним.

Один з російських військових блогерів зазначив, що Міноборони Росії може бути важко замінити "вагнерівців" в Африці, оскільки російським силам потрібен час для навчання перед розгортанням, вони не встановили зв'язку з місцевими жителями, які є у "Вагнера", і можуть дестабілізувати конфлікти, а не придушити їх. Якщо "Вагнер" зможе отримати контракти в Африці і розгорнути свій персонал до того, як Міноборони РФ це зробить, тоді Пригожин і ПВК збережуть принаймні деяку здатність діяти незалежно в Африці.

Пригожин в Африці - що відомо

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав відеозвернення нібито з однієї з країн Африки. За його словами, зараз його найманці "роблять Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку ще більш вільною".

Крім того, він запевнив, що "вагнерівці" виконують завдання, які були поставлені і за якими вона дала "обіцянки, що впорається".

Варто відзначити, що раніше контрольовані з Кремля бойовики ПВК "Вагнер" допомагають встановити в країнах Африки кишенькове керівництво, щоб безперешкодно збагачуватися на алмазах та інших цінних копалинах.

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