Серед постраждалих – двоє неповнолітніх.

У Румунії в місті Неводарі потрапив у ДТП автобус із українцями. На момент аварії у салоні перебували біля 40 пасажирів.

Як пише румунське видання Digi24, автобус врізався у обмежувач висоти. Станом на 22:20 було відомо про 12 постраждалих осіб.

"Наразі до лікарні доставлено 6 дорослих у свідомості, з травмами голови та верхніх і нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичний огляд на місці події, від транспортування до лікарні відмовилися", – йдеться у матеріалі.

Водночас Ziua of Constanta пише про 15 постраждалих, серед яких – двоє неповнолітніх.

ДТП з українцями за кордоном: інші інциденти

26 серпня в Італії розбився автобус з українцями. Він врізався у польську фуру. Повідомлялося, що внаслідок ДТП чотири людини опинилися у важкому стані, ще десятеро отримали серйозні травми, проте загрози їхньому життю немає.

Наприкінці липня загинула в ДТП у Туреччині українка, яка працювала гідом. Відомо, що мікроавтобус, який перевозив туристів з готелю в аеропорт, врізався у вантажівку.

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