Раніше вже було ухвалено низку резолюцій, де держави висловлювали занепокоєність нестабільною ситуацією на ЗАЕС і закликали Росію вивести звідти своїх військових.

У четвер, 11 липня 2024 року, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на свого кореспондента в Нью-Йорку. Зазначається, що "за" український документ проголосували 99 країн, голоси "проти" віддали 9 держав, утрималися – 60. Як сказано на сайті ООН, "проти" висловилися Білорусь, Бурунді, Куба, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, представляючи цей документ, зауважив, що в резолюції від 23 лютого 2023 року Генасамблея вже закликала держави "співпрацювати в дусі солідарності з метою подолання глобальних наслідків війни" для ядерної безпеки.

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Крім того, було ухвалено низку резолюцій, де держави висловлювали занепокоєність нестабільною ситуацією на ЗАЕС і закликали Росію вивести звідти своїх військових та несанкціонований персонал. Крім того, від Росії вже вимагали негайно повернути окуповану станцію під повний контроль України. Проте Москва і надалі порушує ключові принципи ядерної безпеки.

Кислиця додав, що питання радіологічної та ядерної безпеки нещодавно порушувалося на Саміті миру у Швейцарії.

"Аби підтвердити та розвинути позицію Генасамблеї щодо загроз ядерній, пов'язаних з російською війною, Україна ініціювала ухвалення відповідної резолюції. Документ повністю підтримує мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту й визнає важливість принципів агентства, які допоможуть гарантувати захист ЗАЕС. Крім того, у тексті вітаються й заохочуються подальші зусилля гендиректора МАГАТЕ в цьому напрямку, зокрема шляхом продовження й посилення фізичної присутності місії агентства з підтримки та допомоги на станції", – йдеться у матеріалі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нещодавно МАГАТЕ заявило про атаку дронів на підстанцію ЗАЕС. Повідомлялося про постраждалих – одному з працівників АЕС знадобилася медична допомога. У день інциденту експерти МАГАТЕ побачили густий дим та почули вибухи з боку розподільчого пристрою.

Наприкінці червня в МАГАТЕ повідомляли про те, що біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу – сталося це через обстріли і пожежу. Відомо, що зруйнований об'єкт розташований приблизно за 16 кілометрів на північний захід від тимчасово окупованої станції.

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