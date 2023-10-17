У проекті резолюції пропонувалося закликати до негайного гуманітарного припинення вогню і засудити будь-яке насильство і акти тероризму щодо цивільних осіб, але згадки терористичних угруповань не було.

Рада Безпеки ООН у понеділок відхилила російську резолюцію, що закликає до припинення вогню, щоб покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАСом у секторі Газа, при цьому делегати відмовилися підтримати пропозицію, в якій не виділяється ХАМАС за його раптовий напад на Ізраїль, в результаті якого загинуло щонайменше 1300 осіб.

У проекті резолюції пропонувалося закликати до негайного гуманітарного припинення вогню і засудити будь-яке насильство і акти тероризму щодо цивільних осіб, але згадки терористичних угруповань не було.

Всього чотири країни проголосували разом з Росією за запропонованим текстом. Четверо інших, включаючи США, проголосували проти, а шестеро утрималися, пише The Times of Israel.

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На підтримку документа виступили Росія, Китай, ОАЕ, Габон і Мозамбік. Проти - США, Великобританія, Франція і Японія. Утрималися Албанія, Бразилія, Гана, Мальта, Швейцарія та Еквадор.

Другий текст, запропонований Бразилією і містить недвозначні формулювання, що засуджують ХАМАС, мабуть, отримав більш широку підтримку і, як очікується, буде винесений на голосування у вівторок ввечері, повідомили дипломати.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що, незважаючи на провал, резолюція спонукала Раду до дії.

"Це сприяло початку предметної дискусії в Раді Безпеки з цієї теми. Без нашої підтримки все, напевно, обмежилося б порожніми дискусіями", - сказав він.

Великобританія, яка приєдналася до США, проголосувавши проти російської пропозиції, розкритикувала відсутність консультацій з Москвою і звинуватила Росію в тому, що вона не зробила серйозних спроб знайти консенсус.

"Ми не можемо підтримати резолюцію, яка не засуджує терористичні атаки ХАМАСу", - заявила раді Барбара Вудворд.

У своїй промові, що пояснює рішення проголосувати проти резолюції, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд розкритикувала Росію за те, що вона навіть не згадала ХАМАС в документі.

"Не зумівши засудити ХАМАС, Росія дає прикриття терористичній групі, яка жорстоко поводиться з невинними мирними жителями. Це обурливо, лицемірно і невиправдано", - заявив Томас-Грінфілд.

"Ми згодні з тим, що ця рада повинна вжити заходів, але ми повинні зробити це правильно. І ми будемо інтенсивно працювати з усіма членами Ради, щоб досягти цього. ХАМАС поклав початок гуманітарній кризі в Газі, і ми не можемо дозволити цій раді несправедливо перекласти провину на Ізраїль і виправдати ХАМАС за його десятиліття жорстокості", - заявив посол США.

Посол Ізраїлю Гілад Ердан заявив, що Рада безпеки, яка не приймала резолюцію щодо ситуації в Ізраїлі та на палестинських територіях з 2016 року, перебуває на "одному з найважливіших роздумів" з моменту свого заснування після Другої світової війни.

"Чи підтримає рада боротьбу за цивілізацію? Або це стимулюватиме геноцид джихадистів, які прагнуть знищити всіх невірних. Для органу, що займається безпекою, це навіть не повинно бути питанням. Перший крок, який ця рада повинна зробити перед будь-якими закликами про допомогу, спокій або стриманість, - це оголосити ХАМАС вбивчою терористичною організацією, якою вона і є?" - він сказав.

Посол Палестини Ріяд Мансур заявив, що Рада має моральний обов'язок діяти, намагаючись стримати ізраїльські бомбардування сектора Газв, які, за його словами, забирають 12 життів щогодини.

Війна Ізраїлю і ХАМАС-подробиці

Ізраїль відключив подачу води та електроенергії в ізольований сектор Газу і закликав понад мільйон людей покинути північ густонаселеного анклаву і відправитися на південь перед наземним наступом.

Агентство ООН, що підтримує палестинських біженців, попередило, що сектору Гази загрожує "безпрецедентна людська катастрофа", якщо вода та інші життєво важливі ресурси не будуть відновлені. Ізраїльські чиновники заявили, що вирішили відновити водопостачання на південь від сектору.

16 жовтня терористичне угрупування ХАМАС вперше оприлюднила відео молодий ізраїльтянки французького походження, яку захопили в заручники під час кривавого нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльські військові вже повідомили сім'ї 199 заручників про те, що їх близькі утримуються в секторі Газу.

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