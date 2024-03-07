Вогонь поширюється швидко.

Сьогодні на території Росії язики полум'я "зжирають" вище командне училище танкістів, розташоване в Казані в зоні Оренбурзького тракту.

Про подію писали в росЗМІ. За даними Baza, вогонь розгорається досить швидко: з казарм встиг перекинутися на покрівлю. Пожежі присвоїли другий рівень небезпеки.

"На території училища горять казарми, вогонь переходить на покрівлю. Пожежі присвоєно другий ранг загоряння. На місці працюють пожежники", - стверджував проєкт.

Зі свого боку Shot зазначав, що вогонь розійшовся на площу 120 квадратів, його вдалося локалізувати.

Станом на 11:46 (київський час), казарми все ще горіли. "Проведено евакуацію, постраждалих немає", - стверджують росЗМІ.

У Росії атакували нафтобазу

5 березня Росію схвилював ще один інцидент: через атаку дронів у Бєлгородській області горіла нафтобаза АТ "Белгороднефтепродукт". Про це також писали росЗМІ, традиційно запевняючи, що жодних серйозних пошкоджень немає.

Про постраждалих також не повідомляли. У РФ стверджували, що там "безнаслідково" горіли два резервуари, на місце викликали пожежний поїзд.

6 березня стало відомо, що дрони також бачили в Курській області. "Пташки" атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат, скаржився місцевий губернатор Роман Старовойт.

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