На "Северстали" намагалися приховати атаку.

Сьогодні вранці у Вологодській області безпілотний літальний апарат атакував Череповецький металургійний комбінат.

В офіційному Telegram-каналі комбінату спочатку заявили, що в доменному виробництві "стався технологічний інцидент", один з агрегатів вивели на нібито запланований раніше ремонт. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пізніше т.в.о. губернатора Вологодської області Георгій Філімонов заявив, що на "Северстали" внаслідок влучання безпілотника невстановленої приналежності "стався інцидент у районі доменної печі". Він запевняє, що це не порушило її роботу.

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Російський проєкт ВЧК-ОГПУ з посиланням співробітників заводу повідомляє, що одна доменна піч повністю виведена з ладу.

Пожежі та атаки БПЛА по Росії: останні новини

Сьогодні вранці стало відомо, що в Казані сталася масштабна пожежа на території вищого командного училища танкістів. Їй присвоїли другий рівень небезпеки.

Міністерство оборони Росії заявило, що ліквідувало цього ранку шість безпілотних літальних апаратів над територією країни. За даними ЗМІ, ще два збили під Санкт-Петербургом.

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