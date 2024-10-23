Кім Чен Ин проінспектував ракетні бази та наказав готуватися до удару по ворогах в 'будь-який час'

Цей візит виглядає як спроба продемонструвати військову силу перед важливою датою голосування 5 листопада.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів інспекцію стратегічних ракетних баз і наказав військовим бути готовими завдати контрудару по ворогам "у будь-який момент". Ця інспекція співпала з наближенням президентських виборів у США і може бути спробою зміцнити його авторитет на міжнародній арені, пише Bloomberg.

На опублікованій у середу фотографії, яку розповсюдило офіційне корейське центральне інформаційне агентство, Кім стоїть поруч із міжконтинентальними балістичними ракетами, здатними доставити ядерну боєголовку на територію США, і спілкується з військовими посадовцями.

Північна Корея часто проводить провокаційні акції, такі як випробування балістичних ракет, у період виборів у США, і цей візит виглядає як спроба продемонструвати військову силу перед важливою датою голосування 5 листопада.

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Кім Чен Ин заявив, що ядерні сили США створюють "постійно зростаючу загрозу" для його країни, через що Пхеньян має посилювати оборонний потенціал для можливого контрудару за різних обставин.

Також він наголосив на необхідності подальшої модернізації стратегічних ракетних баз і забезпечення повної бойової готовності, щоб мати змогу швидко реагувати на можливі загрози.

У грудні минулого року Північна Корея провела випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-18 на твердому паливі, яка впала в море поблизу японського острова Хоккайдо. Ці ракети є найпотужнішими в арсеналі КНДР.

Останнім часом ситуація на Корейському півострові загострилася. Південна Корея скаржиться на відправлення з Півночі сміттєвих куль, а Пхеньян звинувачує Південну Корею в надсиланні безпілотників. Також було підірвано дороги, що з'єднували дві країни. Крім того, Південна Корея заявила, що Північна Корея направила війська до Росії для підтримки її дій в Україні.

Твердопаливні міжконтинентальні ракети, такі як Hwasong-18, готові до запуску за лічені хвилини, що скорочує час для реагування з боку США. Однак залишаються питання щодо їх здатності подолати американські протиракетні системи та ефективності при влучанні в ціль.

Нова загроза від КНДР

Північна Корея відправила в Росію 12 000 солдатів, зокрема елітні підрозділи спеціальних операцій. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, як очікується, перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Скільки їх буде та як вони будуть оснащені, наразі невідомо.

Раніше у ЗМІ писали, що Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. У жовтні до РФ також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. Вони могли приїхати на тренування, але не виключено, що РФ залучить їх до війни.

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