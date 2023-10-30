На тлі загострення на Близькому Сході та війни в Україні виник великий ризик.

В Європі може початися третя світова війна на тлі загострення на Близькому Сході та бойових дій, які РФ другий рік веде проти України.

Появу відповідної загрозу не виключив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF. За його словами, німці повинні бути морально готові до такого наслідку.

"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", – вказав Пісторіус.

Міністр заявив, що Бундесвер повинен захистити Німеччину і "стати придатним до війни". Для цього відомство провело реорганізацію структури. Також був створений спеціальний фонд на суму в 100 мільярдів доларів.

Тому не можна говорити, що уряд Німеччини повільно реагує на нові загрози, з якими зіткнувся світ. "Швидше, ніж зараз, не буває", підкреслив глава Міноборони Німеччини.

При цьому Пісторіус акцентував, що Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.

Варто розуміти, що посиленням Бундесверу ніхто не займався багато років, було марно витрачено 30 років, і цей "зіпсований" час не можна відшкодувати за 19 місяців, прокоментував Пісторіус дієздатність Міноборони Німеччини.

У світі може початися релігійна війни через сектор Гази

Увечері 28 жовтня відносини між Туреччиною та Ізраїлем загострилися: турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган під час мітингу на підтримку палестинців оголосив, що готовий почати релігійну війну із Заходом через "різанину", яку Ізраїль влаштував у Секторі Гази.

Це викликало різку реакцію в МЗС Ізраїлю. Там заявили, що Єрусалим відкликає всіх своїх дипломатів з Туреччини. Країна має намір переглянути свої відносини зі Стамбулом на тлі "серйозних" заяв, що виходять від Туреччини, заявив глава відомства Елі Коен.

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