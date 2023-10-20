Він зазначив, що Грузія і Молдова також могли б почати звільняти свої території.

Третя світова війна почалася у 2008 році і зараз йде її гаряча фаза, вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдиних новин. Зокрема, Данілова попросили прокоментувати тезу, що з нападом ХАМАСу на Ізраїль почалася ІІІ Світова війна, оскільки зараз чітко виокремилась вісь зла, проти якої воює цивілізований світ.

"Третя світова війна почалася в 2008 році, коли Російська Федерація напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (війна) знаходилась в такому "прихолодженому" стані, а зараз перейшла в активну стадію. В гарячу фазу вона перейшла 24 лютого 2024 року. А те, що зараз відбувається на території Ізраїля, на території інших країн – це вже наслідки. Більш того, я впевнений, що це не остання війна (конфлікт – УНІАН), які ми будемо найближчим часом з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух… І дуже багато буде зараз залежати від того, як швидко можна буде ставити крапку в цьому питанні, щоб вона, не дай Боже, не розповзлася по всьому світу", - сказав Данілов.

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Він підкреслив, що це дуже важливо, щоб світ зараз відреагував відповідно. "І я думаю, що відповідальні політики, в тому числі США розуміють, що якомога швидше треба ставити крапку. Раз і на завжди", - підкреслив секретар РНБО.

За словами Данілова, якщо б Грузія і Молдова почали звільняти свої території від РФ, коли триває війна в Україні, то спільно нам вдалося б набагато швидше вирішити питання повернення територій, захоплених агресором.

"Моя позиція була ще з кінця лютого-початку березня, коли розпочалась в нас агерсія, і я говорив: якщо б грузини і Молдова почали звільняти свої території від російських окупантів, ми б тоді набагато швидше вирішили це питання. Але це рішення їх урядів, це рішення цих країн. Вони вважають, що з нашою допомогою, тобто коли ми переможемо росіян, то вони дуже швидко звільнять свої території", - зауважив секретар РНБО.

Він додав, що ситуація в Карабасі показала повну неспроможність росіян бути партнером, відповідати за свої слова тощо, бо вони гарантували вірменам ряд питань.

"Я за те, щоб якомога швидше всі конфлікти закінчились, які є в світі. Більш того, вони мають закінчитись справедливо. І з якомога меншими втратами. На жаль, ми сьогодні свою незалежність відстоюємо з такими втратами… Якщо б в 2008 р. світ відповів на той час сучасному гітлеру на прізвище Путін, а в 2014 році, коли було Кримське питаня, то я думаю, що втрат було б набагато менше. Але це вже історія. Нам своє робити, нам перемагати ворога", - підкреслив Данілов.

Нове глобальне протистояння

Як повідомляв УНІАН, на думку експерта-міжнародника Тараса Жовтенка, "театром" Третьої світової війни, крім України та Ізраїля, можуть стати Корея і Тайвань.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль в інформаційному просторі все частіше згадують про Третю світову війну. Як відомо, Росія крок за кроком, з 2014 року намагається знищити Україну, ХАМАС, не без підтримки Ірану, напав на Ізраїль, у відповідь на удари ізраїльтян по сектору Гази з півночі країні загрожує Сирія та Ліван, Південна Корея очікує ймовірного нападу з боку КНДР.

Всі ці події показали світу "вісь зла". Росія-Іран-КНДР - три країни, які сьогодні чітко, на рівні заяв своїх лідерів, протиставлять себе колективному Заходу та Сполученим Штатам. Нерідко до "вісі зла" відносять і Пекін, але офіційно Китай поки що займає стриману нейтральну позицію.

Повернення Карабаху

19 вересня в Карабасі поновилися бойові дії - Азербайджан оголосив про антитерористичні заходи в регіоні. Вже 20 вересня вірменські збройні формування оголосили про капітуляцію в Карабасі.

За домовленістю, невизнана республіка "Нагірний Карабах" припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.

При цьому 4 жовтня видання Politico написало, що високопоставлені чиновники США і Євросоюзу таємно зустрічалися зі своїми російськими колегами для екстрених переговорів з вирішення протистояння в Карабасі. Переговори відбулися всього за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав військовий наступ.

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