Наразі немає офіційного дозволу на відправлення звичайних військ або воєнних компаній в Україну, проте "вже кілька місяців на столі лежать пропозиції".

У міру того як війна в Україні вступає в нову фазу ескалації, поновилися дискусії про відправлення в Україну західних військ і приватних військових компаній, пише Le Monde з посиланням на свої джерела.

"Ці делікатні обговорення, більшість з яких засекречено, було відновлено на тлі можливої відмови Америки від підтримки Києва після вступу Дональда Трампа на посаду", - йдеться в статті.

Як зазначає видання, сценарій можливого відправлення військ в Україну не був остаточно похований і в останні тижні отримав новий поштовх завдяки візиту до Франції британського прем'єр-міністра Кіра Стармера 11 листопада.

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"Між Великою Британією і Францією тривають переговори про оборонне співробітництво, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосереджених на Україні та європейській безпеці в широкому сенсі", - повідомило Le Monde британське військове джерело.

Крім того, видання вказує на багатообіцяючу заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро. Так, в інтерв'ю Бі-бі-сі 23 листопада він закликав західних союзників "не встановлювати і не оголошувати про червоні лінії" у своїй підтримці України. Відповідаючи на запитання про можливість відправки французьких військ у регіон, він сказав: "Ми не виключаємо жодних варіантів".

Le Monde зазначає, що наразі немає офіційного дозволу на відправку західних військ в Україну, проте "вже кілька місяців на столі лежать пропозиції". Так, одна з них стосується Défense Conseil International (DCI), головного оператора Міністерства оборони Франції з моніторингу експортних контрактів на поставку французької зброї та передачі відповідних військових ноу-хау.

"DCI, що на 80 % складається з колишніх військових, готова продовжити навчання українських солдатів в Україні, як це вже робиться у Франції та Польщі. За необхідності вона також могла б обслуговувати французьке військове обладнання, відправлене до Києва", - пише видання.

Як зазначає Le Monde, відновлення дискусій про відправлення в Україну західних військ відбувається на тлі збільшення поставок в Україну далекобійної зброї.

"Джерела зазначають, що українці не зможуть використовувати цей тип ракет без будь-якої підтримки Заходу на місцях. Британські Storm Shadows, як і французькі Scalp, мають бути запрограмовані, перш ніж їх можна буде встановити на бомбардувальники Су-24, що є в розпорядженні України", - пише видання.

Західні війська в Україні

У лютому і березні цього року президент Франції Емманюель Макрон не відкидав можливості відправки військ в Україну. Зокрема, Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ або Одесу.

Водночас Угорщина та Німеччина відкинули ідею відправки в Україну військ країн НАТО.

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