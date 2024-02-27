Шольц стверджує що вчорашня дискусія лише підтвердила стару домовленість уникати прямого конфлікту з РФ.

Угорщина та Німеччина відкинули ідею відправки в Україну військ країн НАТО. Як пише Sky News, відповідні заяви зробили представники урядів цих двох країн.

Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не бажає надсилати Києву зброю чи війська і що його позиція з цього приводу є "твердою".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пішов трохи далі і заявив, що в Україні не буде не лише німецький військ, а взагалі жодного європейського солдата чи солдата НАТО.

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"Ще раз у дуже гарній дискусії було обговорено, що те, про що ми домовилися з самого початку між собою, також стосується майбутнього – а саме те, що на українській землі не буде жодних сухопутних військ, жодних солдатів, яких туди могли б відправити країни Європи, або країни НАТО", - сказав він.

На Заході обговорили відправку своїх військ в Україну

Як писав УНІАН, напередодні увечері президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі лідерів НАТО серед іншого учасники обговорили питання можливої відправки своїх військ в Україну. Він зазначив, що згоди за цим питанням немає, але виключати цього не можна.

Цю інформацію підтвердив і президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що дискусія була бурхливою, але ентузіастів відправити свою армію на допомогу Україні не знайшлося.

В Кремлі заявили, що відправка західних військ в Україну означатиме пряме зіткнення Росії з НАТО.

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