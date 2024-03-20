Він порівняв Путіна з Гітлером.

Екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав підняти мінімальний рівень витрат на оборону до 3%. Він не виключає, що британським військам доведеться воювати в Україні.

"Ми повинні використовувати фразу "ми не можемо виключити". Зрештою, частина стримування - це двозначність... щоб противник гадав, як далеко ми зайдемо і що будемо робити. Це те, що Путін робить майстерно - він змушує всіх гадати. Важливо, щоб ми ніколи не закривали шляхи і змушували людей гадати", - цитує його Daily Mail.

Фіктивні вибори в Росії показали, що Путін - найближчий до Адольфа Гітлера в цьому поколінні, додав Воллес. "Найкраще - це переконатися, що він розуміє, що ми вважаємо те, що він робить в Україні, дуже і дуже серйозним", - наголосив колишній глава Міноборони.

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Відправлення західних військ в Україну: хто погодився

Після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що відправлення західних військ в Україну в майбутньому не можна виключати, більша частина партнерів відкинула цю ідею.

У Канаді кажуть, що готові направити в країну своїх військових, але тільки як інструкторів. У Литві, Естонії та Нідерландах не відкидають такого варіанту, проте про готовність зробити це зараз не говорять.

Незважаючи на критику, французький президент не відмовляється від своїх слів. Він вважає, що в якийсь момент може виникнути ситуація, коли Франції доведеться провести операції на місцях.

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