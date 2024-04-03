Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон планує звернутися до партнерів підтримати ініціативу країни щодо закупівлі ракет та боєприпасів для ЗСУ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити оборонні витрати та виробництво на підтримку України через повномасштабну війну, яку розпочала РФ. Про це пише Reuters.

"Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу", - наголосив Кемерон під час своєї промови з нагоди 75-ї річниці історії НАТО з моменту його заснування 4 квітня 1949 року.

Міністр також планує звернутися до союзників з проханням підтримати ініціативу щодо закупівлі стандартних ракет і снарядів НАТО для ЗСУ, очільником якої є Велика Британія. У виданні додають, що країна витратила мільярди доларів на підтримку нашої держави з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Відео дня

"Зараз, коли Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", - підкреслив політик.

У Reuters зауважили, що під час виступу на засіданні міністрів закордонних справ НАТО Кемерон привітає міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Білльстрема зі вступом країни до альянсу.

Автори матеріалу зазначають, що Швеція офіційно вступила до НАТО в березні, через два роки після вторгнення РФ в Україну, адже в країні переосмислили свою політику нацбезпеки та дійшли висновку, що підтримка альянсу є найкращою гарантією безпеки для скандинавської нації.

Крім того, Кемерон відзначив відданість НАТО інтеграції України в альянс та підтвердив згоду всіх союзників щодо майбутнього членства країни в НАТО.

Військова допомога для України: останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО може взяти на себе деякі обов'язки США для військової допомоги Україні. Таке питання виникло після побоювань щодо наслідків для військової альянсу в разі того, якщо Дональд Трамп отримає перемогу на виборах президента в США.

Також стало відомо, що Німеччина передала Україні великий пакет допомоги, до якого увійшли безпілотники, снаряди та інше озброєння. Крім того, до переліку зброї увійшли 9 саперних плугів, супутникова система спостереження, 328 інфрачервоних камер, 3 автомобілі охорони кордону, 3000 маскувальних сіток, 2 000 пончо та 2 аварійні електрогенератори.

Вас також можуть зацікавити новини: