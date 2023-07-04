Ізраїль поставив собі за мету знищити палестинські угруповання, які облаштували військову базу в таборі біженців.

Ізраїль проводить військову операцію в місті Дженін на Західному березі річки Йордан. Ізраїльська авіація завдає повітряних ударів по об'єктах палестинських радикалів, наземні війська вступають у стрілецькі бої з бойовиками палестинських збройних угруповань.

"Розпочатий рано вранці в понеділок рейд за участю сотень командос і авіаударів спонукав підтримувану міжнародним співтовариством палестинську адміністрацію заявити, що вона припиняє контакти з Ізраїлем, і викликав гуманітарну стурбованість США і ООН", – пише Reuters.

Метою військової операції керівництво Ізраїлю заявило ліквідацію збройних палестинських угруповань, що базуються в таборі палестинських біженців в місті Дженін. Ізраїль стверджує, що за підтримки Ірану ці угруповання здійснюють обстріли ізраїльської території за допомогою ракетних установок кустарного виробництва.

За даними палестинської сторони, в результаті бойових зіткнень і повітряних ударів загинули не менше 10 палестинців, ще близько 100 поранені.

Угруповання "Ісламський джихад" заявило про загибель чотирьох своїх бойовиків. Угруповання ХАМАС заявило про загибель п'ятьох людей, не уточнивши, чи йдеться про бойовиків або цивільних.

Ізраїльські військові заявили, що мають підтвердження про загибель дев'яти палестинців – виключно комбатантів. Також стверджується про затримання ще 120 осіб, яких підозрюють у зв'язках з палестинськими угрупованнями.

Палестинський Червоний Півмісяць заявив, що евакуював 500 сімей, або близько 3000 осіб, з табору, де на площі менше половини квадратного кілометра проживає близько 14 000 чоловік і який став одним з осередків хвилі насильства.

"Сотні бійців "Ісламського джихаду", ХАМАС і ФАТХ живуть в таборі, який був укріплений низкою перешкод і спостережних постів для відбиття регулярних армійських рейдів", – пише Reuters.

У свою чергу ізраїльські військові публікують фото і відеоматеріали виявлених складів зі зброєю на території табору палестинських біженців - як стверджується, в підвалі мечеті і в житлових будинках.

Протистояння Ізраїлю і Палестини - останні новини

У травні Ізраїль проводив п'ятиденну операцію "Щит і стріла" проти організації "Ісламський джихад". Як заявив тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, в ході операції була ліквідована вся верхівка "Ісламського джихаду" в Газі.

Цьому передували обміни ракетно-бомбовими ударами між палестинськими бойовиками з угруповання ХАМАС і армією оборони Ізраїлю. Конфлікт був викликаний смертю після 87-денного голодування відомого члена "Ісламського джихаду" Хадера Аднана у в'язниці Ізраїлю.

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