Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про закінчення спецоперації "Щит і стріла" в Газі проти "Ісламського джихаду".

Ізраїль завершив п'ятиденну операцію "Щит і стріла" проти організації "Ісламський джихад". В ході операції було ліквідовано всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.

Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, відкриваючи засідання уряду. Він назвав виконання завдання "дійсно ідеальним".

"Вчора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад". Перед початком операції ми з міністром оборони дали ЦАХАЛу і ШАБАКу вказівку в двох словах: ініціатива і раптовість. Вчора я привітав начальника Генштабу і начальника ШАБАКа у двох словах: відмінна робота. Виконання було дійсно ідеальним. За повної несподіванки та постійному прояві ініціативи ми ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі", - сказав голова уряду.

За його словами, в результаті операції були ліквідовані "десятки терористів", знищені 17 штабів "джихаду", склади ракет, протитанкові розрахунки і багато іншого.

"З моменту створення уряду, я постійно кажу: Хто на нас нападе, хто намагається або спробує на нас напасти, постраждає сам. Сьогодні вороги Ізраїлю в Газі і далеко за її межами знають, що навіть якщо вони спробують сховатися, ми можемо й готові дістатися до них у будь-який момент", - підкреслив Нетаньягу.

Голова Уряду також подякував громадянам Ізраїлю, особливо жителям прикордонних районів, "за підтримку і стійкість, які дозволили нам домогтися успіху в цій операції".

Ізраїль та Палестина - новини

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Армія оборони Ізраїлю почала спецоперацію "Щит і стріла", мета якої полягала в знищенні об'єктів "Ісламського джихаду". У перші дні операції повідомлялося, що в результаті ударів були ліквідовані 13 осіб, ще 20 палестинців отримали поранення. У свою чергу, "Ісламський джихад" підтвердив загибель трьох командирів.

13 травня стало відомо, що Ізраїль та "Ісламський джихад" за посередництва Єгипту досягли перемир'я. Воно вступило в силу о 22:00.

Перед цим, на початку травня, Ізраїль і ХАМАС обмінялися ударами. Конфлікт цього разу спалахнув через смерть відомого члена "Ісламського джихаду" Хадера Аднана у в'язниці Ізраїлю.

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