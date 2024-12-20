Розгортання місії було затримано.

У Польському Жешуві розгорнули норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35. Вони мають захистити логістичний центр, через який транспортується західна допомога України.

Про це із посиланням на заяву Міністерства оборони Норвегії повідомляє Польске радіо. Відомо, що місія НАТО триватиме до Великодня.

Про відправку протиповітряних комплексів NASAMS до Польщі, а також літаків F-35, які підтримуватимуть захист повітряного простору країни, оголосив на початку грудня міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам. Проте розгортання місії було затримано через судно Finlandia Seaways, орендоване норвезькими військовими для транспортування обладнання до Польщі, сіло на мілину в норвезькому порту Ставангер.

Відео дня

Разом із винищувачами та системами ППО до Польщі прибули 100 норвезьких військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Польщі. Завданням цих сил є нагляд за безпекою транспортування обладнання, яке прямує в Україну через хаб у Жешуві.

Хаб для транспортування допомоги Україні в Польщі

Польський аеропорт Жешув-Ясьонка став головним хабом для доставки західної допомоги Україні. Він розташований менш ніж за 100 кілометрів від польсько-українського кордону. Там обробляється, до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.

У травні 2024 року стало відомо, що влада Польщі посилює заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорту Жешув-Ясьонка. У ЗМІ писали, що це свідчить про зростання занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: