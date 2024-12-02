Вони закриватимуть небо над важливим логістичним хабом.

Норвегія відправить на захист логістичного хабу в польському Жешуві багатоцільові винищувачі п'ятого покоління F-35 та зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Як повідомив норвезький міністр оборони Бйорн Аріль Грам, в Жешуві також будуть дислоковані 100 військовослужбовців Норвегії. Вони захищатимуть найважливіший вузол для транспортування цивільних та військових матеріалів з інших країн в Україну від початку грудня:

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"Аеропорт також має важливе значення для медичної евакуації, за яку відповідає Норвегія. Ми робимо це насамперед для України і Польщі, але це також показує, що ми дотримуємося наших зобов'язань в рамках НАТО".

Віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив у мікроблозі X, що до країни прибудуть чотири норвезькі винищувачі F-35 та їхні системи протиповітряної оборони.

Логістичний хаб у Жешуві

Як відомо, польський аеропорт Жешув-Ясьонка розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною. Саме там обробляється велика кількість техніки, яку країні передають західні партнери.

Влітку минулого року там зафіксували багато випадків легіонельозу. Тоді повідомлялося, що причиною спалаху могло стати зараження системи водопостачання.

Навесні у польському міністерстві внутрішніх справ повідомили, що посилять безпеку навколо аеропорта, оскільки "зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі дії на території Польщі".

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