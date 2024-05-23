Там обробляється, до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.

Влада Польщі посилює заходи безпеки навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні – аеропорта Жешув-Ясьонка. Як пише Bloomberg, це є свідченням зростаючого занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних Росією.

"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було", – пояснив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Він не уточнював, як саме посилюватимуть безпеку аеропорту. Водночас наголосив, що зараз Польща стикається з "безпрецедентним рівнем" іноземного втручання після того.

Відео дня

Зазначається, що раніше прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про 12 затриманих у межах придушення передбачуваних диверсій, керованих із Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Видання також наголосило, що цей аеропорт розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною. Там обробляється, до 90% західних вантажів, що прямують на фронт. Аеропорт також став основним пунктом зупинки для іноземних посадовців, які відвідують Київ.

Диверсії Росії у Європі

Європейські слідчі дедалі частіше бачать відбитки пальців Росії в недавніх актах ймовірного саботажу на стратегічних об'єктах інфраструктури. Проте вони не можуть вжити необхідних заходів. Як повідомляє The Wall Street Journal, докази ймовірних атак часто не є переконливими. Тому реагувати на це доволі складно.

Раніше Bloomberg писало, що за серією дедалі більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всій Європі, найімовірніше, стоїть рука російської воєнної розвідки – ГРУ. Від Берліна до Вільнюса уряди стикаються зі зростаючою загрозою спонсорованих Росією актів саботажу і насильницького залякування.

Вас також можуть зацікавити новини: