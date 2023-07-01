Вільям Бернс заявив, що збройне повстання було викликом російській державі, а невдоволення роз'їсть Кремль.

Збройний заколот ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був викликом російській державі, який продемонстрував руйнівний ефект війни Росії в Україні.

Про це директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу під час лекції для британської некомерційної організації Ditchley Foundation, пише Reuters.

"Вражає те, що Пригожин передував своїм діям різкі звинувачення у брехливому обґрунтуванні Кремлем вторгнення в Україну та веденні війни російським військовим керівництвом. Вплив цих слів і тих дій буде проявлятися протягом деякого часу - яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим", - сказав Бернс.

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Бернс назвав заколот Пригожина "збройним викликом російській державі". Він додав, що заколот був "внутрішньою справою Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть участі".

Бернс також зазначив, що війна стала стратегічною невдачею Росії, виявивши її військову слабкість і завдавши шкоди російській економіці на роки вперед, у той час як військовий альянс НАТО зростав і зміцнювався.

Голова ЦРУ сказав, що "майбутнє Росії як молодшого партнера та економічної колонії Китаю" формувалося "помилками Путіна".

Він додав, що невдоволення в Росії війною проти України створює рідкісну можливість вербувати шпигунів - і ЦРУ скористається цим.

"Невдоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює унікальну можливість для нас у ЦРУ - в нашій основі це людська розвідувальна служба. Ми не дозволимо їй пропасти даремно", - сказав Бернс.

Заколот Пригожина в Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про початок "Марш справедливості" з метою дійти до Москви. колишній "кухар Путіна" звинуватив російських військових у завданні удару по одному з таборів своєї ПВК. 25 червня зранку Пригожин заявив про захоплення бойовиками "Вагнера" військових об'єктів у Ростові-на-Дону, а надвечір повідомлялося, що "заколотники" нібито дійшли майже до околиць Московської області.

Президент країни-агресора Володимир Путін публічно звинуватив Пригожина у зраді. Згодом, після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком Пригожин зупинив похід своїх бойовиків.

Цього тижня воєнний злочинець Путін подякував своїй армії та силам безпеки за те, що вони нібито запобігли тому, що, за його словами, могло перерости у громадянську війну, і порівняв заколот Пригожина із хаосом, який у 1917 році призвів до двох революцій у Росії.

Протягом кількох місяців до заколоту Пригожин відкрито ображав вище військове керівництво РФ, використовуючи різноманітні грубі висловлювання та тюремний сленг, але Путін залишив ці звинувачення без публічної відповіді.

Після того, як було укладено угоду про припинення заколоту, Кремль намагався зберегти спокій: Путін обговорював розвиток туризму, нібито зустрічався з людьми в Дагестані та обговорював ідеї економічного розвитку.

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