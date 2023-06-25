Росії було б краще вирішувати власні проблеми, зазначив міністр оборони України.

Міністри оборони України Олексій Резніков і глава Пентагону Ллойд Остін обговорили ситуацію в Росії та контрнаступ Збройних сил України.

"Мав телефонну розмову з моїм другом і колегою міністром оборони США Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля. Росії було б краще вирішувати власні проблеми", - написав Резніков у Twitter.

Також, за його словами, під час розмови було обговорено контрнаступ української армії та подальші кроки у зміцненні Сил оборони. "Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе", - резюмував український міністр.

Відео дня

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв'ю американському телеканалу Fox News міністр Резніков назвав "свого роду підготовчою операцією" наступальні дії української армії.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський також заявлялв, що основні сили наступального резерву ще не були введені у бій.

При цьому, 19 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що зокрема на Бердянському та Мелітопольському напрямках за два тижні про вже 8 деокупованих населених пукнтів, в цілому підрозділи ЗСУ на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв км.

На сході, за інформацією речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, українським військовим під Красногорівкою Донецької області вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сьогодні підтвердила, що Східне угрупування ЗСУ розпочало наступ одночасно на декількох напрямках.

При цьому у Росії відбувся "пригожинський заколот", який, за словами експертів, показав, що глава Кремля Путін не здатен гарнатувати внутрішню безпеку.

Вас також можуть зацікавити новини: