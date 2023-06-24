Бойові дії можуть бути непередбачуваними, підкреслив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Штатів.

Російські загарбники готувалися до контрнаступу Збройних сил України, подекуди супротивник створив лінії оборони, які мають три ряди.

Американська сторона буде зосереджуватися на тому, щоб українці зрештою домоглися успіху, розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США (орган держуправління при президентові Штатів) Джон Кірбі у п’ятницю, 23 червня, пише "Європейська правда", посилаючись на відомості свого кореспондента.

Кірбі зазначив, що супротивник розвивається. Він додав, що РФ готувалася до наступальних дій ЗСУ, зокрема, закривала проблемні ділянки своїми посіпаками.

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"Ми зосереджені на тому, щоб гарантувати, що Збройні сили України мають усе, аби досягти успіху… Ми всі маємо визнати, що бойові дії можуть бути непередбачуваними, й інколи плани не завжди йдуть так, як очікувалось… Ми будемо зосереджуватись на тому, щоб вони зрештою досягли успіху", - підкреслили у Білому домі.

Український контрнаступ - новини, які варто знати

У червні захисники України звільнили від росіян вже вісім населених пунктів. Повідомлялося, що наші захисники та захисниці рухалися вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вранці 24 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники обороняються на Херсонському та Запорізькому напрямках.

23 червня німецький таблоїд Bild писав, що нібито, якщо контрнаступ українців не буде успішним, то американська влада може змушувати Київ вести перемовини.

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